Antetokounmpo brilha e comanda vitória dos Bucks sobre Bulls; Heat vence mais uma

Melhor jogador da temporada passada da NBA, o grego Giannis Antetokounmpo começou a atual no Milwaukee Bucks. Na rodada de quinta-feira, o pivô dominou o garrafão e ajudou na tranquila vitória em casa de seu time sobre o Chicago Bulls por 124 a 115, no ginásio Fiserv Forum, em Milwaukee. Conseguiu um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 38 pontos e 16 rebotes.

Para ganhar pela oitava vez em 11 jogos neste início de temporada regular, os Bucks contaram também com uma grande atuação de Eric Bledsoe, responsável por 31 pontos e oito assistências. O retrospecto coloca o time de Milwaukee na vice-liderança da Conferência Leste, com a mesma campanha do Toronto Raptors, o atual campeão, e o Miami Heat. A ponta está com o Boston Celtics, que perdeu apenas uma vez até agora.

Pelos Bulls, que não teve Otto Porter Jr., os maiores pontuadores foram o novato reserva Coby White (26 pontos e cinco rebotes), que foi o destaque do time pelo segundo jogo seguido, e Zach LaVine (25 pontos e sete assistências). A equipe de Chicago ocupa a 12.ª posição, com quatro vitórias e oito derrotas.

Para sem manter na briga pelas primeiras colocações do Leste, o Heat bateu o Cleveland Cavaliers fora de casa por 108 a 97. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe treinada por Erik Spoelstra, que se destaca pelo jogo coletivo. Ao todo, cinco jogadores marcaram mais de 10 pontos e três ultrapassaram a marca dos 15. O cestinha foi o calouro Kendrick Nunn, que conseguiu 23 pontos, cinco rebotes e oito assistências.

No lado dos Cavaliers, em nono lugar com quatro vitórias e sete derrotas, Kevin Love foi o grande destaque, com 21 pontos e 10 rebotes. O pivô foi o único da equipe de Cleveland a ultrapassar a marca dos 15 pontos.

Na Conferência Oeste, a perseguição ao líder Los Angeles Lakers continua e na rodada de quinta foi a vez do Denver Nuggets fazer a sua parte com a vitória em casa sobre o Brooklyn Nets por 101 a 93. A dupla Nikola Jokic e Paul Millsap foram os cestinhas com 18 pontos cada. Will Barton com 17 também teve uma boa noite, auxiliando a compensar a discreta partida de Jamal Murray (quatro pontos).

A vitória mantém os Nuggets firmes na luta pelas primeiras posições do Oeste. A equipe de Denver tem o mesmo recorde de Houston Rockets e Utah Jazz (oito triunfos e três derrotas) e está apenas um jogo abaixo dos Lakers, com nove vitórias e duas derrotas.

Confira a rodada de quinta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 97 x 108 Miami Heat

New Orleans Pelicans 132 x 127 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 124 x 115 Chicago Bulls

New York Knicks 106 x 103 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 128 x 112 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 101 x 93 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Houston Rockets x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Washington Wizards

Golden State Warriors x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings