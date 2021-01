Antes, ‘Rei dos empates’, Botafogo acumula sequência de derrotas Alvinegro tem menos de 10% de aproveitamento no segundo turno do Brasileirão e vive situação delicada para escapar da degola do Brasileirão; LANCE! mostra os números

No último domingo, o Botafogo perdeu para o Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou a décima derrota do Glorioso em 11 jogos disputados até aqui no segundo turno. O time, que tanto empatou no primeiro turno, agora acumula sequências de derrotas.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve 11 empates, três vitórias e cinco derrotas. Com isso, o Alvinegro terminou a primeira parte da competição com 20 pontos somados, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 35%.

No começo do segundo turno, o clube de General Severiano emplacou uma sequência de seis derrotas seguidas (o jogo contra o São Paulo era válido pelo primeiro turno, portanto, não entra na conta). O jejum foi interrompido com a vitória de virada sobre o Coritiba, no Couto Pereira.

Até aí, o Botafogo acumulava números preocupantes para uma equipe que luta contra o rebaixamento: não pontuou no mês de novembro; e ficou mais de dois meses sem vencer.

A alegria durou pouco. O Botafogo já embalou mais uma sequência de quatro partidas sem vencer. O aproveitamento do Glorioso na competição é de aproximadamente 25,6% – pior marca da competição – e no segundo turno é de aproximadamente 9,1%.

