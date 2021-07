Antes favoritos, Botafogo e Cruzeiro tentam superar turbulências na Série B

Botafogo e Cruzeiro estavam entre os favoritos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as camisas, há tempos, deixaram de ser pesadas diante dos rivais. Agora, dois dos grandes do futebol nacional tentam superar as turbulências para voltar ao foco inicial: o retorno à elite. O confronto deste sábado, às 16h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, abrirá a 11.ª rodada.

O Engenhão vinha sendo utilizado na Copa América e o Botafogo jogou no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Como mandante, aliás, os cariocas ostentam aproveitamento de 100%. Três vitórias em três jogos. O Cruzeiro, por sua vez, deixa a desejar como visitante. São três derrotas, um empate e uma vitória.

Derrotado pelo CRB, por 2 a 1, em Maceió, e sem vencer há dois jogos, o Botafogo parou nos 12 pontos. O Cruzeiro, enquanto isso, ostenta dez pontos depois do 0 a 0 contra o Coritiba, em Belo Horizonte. Já são quatro jogos sem vitória.

“Os resultados são ruins. Nós temos que separar um pouco essa questão do resultado e da performance. Ideal é vencer. Quando a gente tiver uma sequência de vitórias, vamos ficar mais perto do ideal”, analisou Marcelo Chamusca, técnico do Botafogo.

A maior surpresa na escalação do Botafogo não é a presença do atacante Chay. A novidade está no gol. Formado nas categorias de base do clube, Diego Loureiro treinou entre os titulares e tem tudo para pegar a vaga de Douglas Borges. Ainda no sistema defensivo, o lateral-esquerdo Guilherme Santos volta de suspensão e pega o lugar de Rafael Carioca.

No meio-campo, Luís Oyama será desfalque por conta de um desconforto muscular. No ataque, Chay foi confirmado. Ele era dúvida por conta de uma sobrecarga na coxa direita, mas respondeu bem ao tratamento e vai para o jogo. Já o atacante Ronald está fora por causa de uma lesão no tornozelo direito.

No Cruzeiro, o atacante Rafael Sóbis, sem marcar gols há dois meses, pode perder a posição para Marcelo Moreno. No restante do time, Mozart Santos terá a volta do lateral-direito Raúl Cáceres, recuperado de uma otite. O volante Rômulo, por outro lado, será desfalque por suspensão. Já Matheus Barbosa está com desgaste muscular. Eduardo Brock, Henrique, Geovane e Weverton também seguem no departamento médico.

“Vai ser um jogo difícil, duas equipes grandes no futebol brasileiro, mundial. Um jogo que todo jogador sonha em jogar, independentemente da competição. Vai ser bastante truncado, estudado. Clássico é vencido em detalhes e pode ter certeza que a gente vai estar atento em tudo que deve acontecer no jogo”, resumiu o zagueiro Ramon.

