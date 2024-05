Antes e depois: imagens de satélite mostram devastação no Rio Grande do Sul

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 16:03 Para compartilhar:

O Rio Grande do Sul vem sofrendo com as fortes chuvas que atingem todo o estado. Ao todo, até os dados divulgados pela Defesa Civil local nesta terça-feira, 07, 90 pessoas morreram, há 131 desaparecidos e 362 feridos em decorrência das tempestades.

Nesta terça-feira, o Programa Copernicus, parte do Programa Espacial da União Europeia, divulgou imagens impressionantes da devastação causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Elas foram capturadas pelo satélite Sentinel-2, que faz observações espaciais de alta resolução. O comparativo mostra as distorções de terreno e o grande volume de agua que invadiu a capital de Porto Alegre durante os temporais que atingem o estado desde o dia 29 de abril.

Confira: