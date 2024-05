Antes e depois: estádios do Grêmio e do Internacional ficam inundados após chuvas em Porto Alegre

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 10:27 Para compartilhar:

O estado do Rio Grande do Sul passou a ser atingido por temporais desde a última semana de abril. A Defesa Civil divulgou o último boletim às 9h02 desta terça-feira, 7, no qual confirma 90 mortes, 132 pessoas desaparecidas e 361 feridas.

Além disso, 388 municípios foram afetados pelas chuvas; 48.147 pessoas estão abrigadas pelos órgãos municipais e 155.741 encontram-se desalojadas.

Por meio de uma publicação no X (antigo Twitter), o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que a semana começa com tempo quente e seco na metade norte e temporais no sul do estado. Há previsão de temporais nesta quarta-feira, 8, por conta do avanço de uma frente fria.

Confira o antes e depois dos estádios:

Arena do Grêmio antes da inundação Arena do Grêmio Arena do Grêmio inundada Imagem aérea da Arena Grêmio inundado Beira-Rio - Internacional antes da inundação Beira-Rio - Internacional Beira-Rio - Internacional inundado Imagem aérea do Beira-Rio - Internacional Previous Next