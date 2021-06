Antes do G7, UE aprova acordo de pesca com Reino Unido

BRUXELAS, 11 JUN (ANSA) – Horas antes da reunião formal do G7, o Conselho Europeu aprovou o acordo definitivo com o Reino Unido sobre a pesca para os anos de 2021 e 2022 nesta sexta-feira (11). O pacto saiu após cinco meses de negociações bastante tensas e segue o que havia sido determinado no documento que firmou o Brexit, a saída dos britânicos da UE.

O documento é o mesmo que, em 2 de junho, os negociadores tinham chegado a um consenso e versa sobre os espaços de pesca em águas britânicas e que pertencem aos países do bloco e os estoques de águas profundas, deixando as regras mais claras.

“O acordo garante estabilidade aos pescadores do Reino Unido e da União Europeia, garantindo, ao mesmo tempo, uma gestão sustentável dos recursos marinhos”, explica em nota o bloco europeu.

No entanto, apesar do pacto – em um dos pontos mais polêmicos de todo o acordo do Brexit -, o clima entre os dois lados ainda está tenso por conta de questões envolvendo a Irlanda do Norte.

O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, afirmou que “a integridade do Reino Unido não é negociável” e que o bloco europeu deve ter um “comportamento mais flexível” sobre o assunto.

“Nós não negociamos e não mercantilizamos a integridade do Reino Unido, seja territorial, constitucional ou de integridade econômica. Essa matéria não está na mesa”, disse o chanceler à “Sky TV”.

A fala foi uma resposta ao presidente francês, Emmanuel Macron, que disse que “nada é renegociável” nas conversas do Brexit, acusando Londres de não cumprir diversos pontos do acordo formal de saída do bloco. (ANSA).

