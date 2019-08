Antes do clássico, Luxemburgo volta a defender jogos do Vasco em São Januário

Antes de o Vasco entrar em campo para enfrentar o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, às 19 horas, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a manifestar sua posição contrária à realização das partidas do time cruzmaltino fora do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O clássico, que tem o mando do Vasco, já estava marcado para o estádio na capital federal antes da chegada do treinador, que defendeu em entrevista coletiva nesta sexta-feira que, daqui para frente, o clube não tire mais as partidas de São Januário.

“Para mim esse jogo estava vendido desde dezembro. Não tem como eu trabalhar isso. Já está determinado. Agora, daqui para frente, não. Eu quero São Januário. É minha casa. Adversário vai ser meu visitante, não vai tomar minha cerveja de casa”, argumentou. “Eu queria jogar em São Januário. É importante. Joguei o clássico para 170 mil pessoas no Maracanã. O torcedor (fora do Rio) não é o mesmo de São Januário. É uma torcida diferente. Toda grande atmosfera te joga para cima”, completou o comandante vascaíno.

Luxemburgo afirmou que não vê um favorito para vencer o duelo, de modo que as posições distintas das duas equipes na tabela têm pouca importância em um clássico. No momento, a sua equipe está perto da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com 17 pontos, enquanto que o Flamengo briga pelas primeiras posições – está no terceiro posto, com 27 pontos, a cinco do líder Santos.

“Chegou dentro de campo, isso aí fica esquecido. Fica do lado de fora. É um jogo muito difícil de falar. A gente vai trabalhar forte, buscando a vitória”, analisou o treinador.

Segundo o treinador, ele e seus comandados não pensam no jejum do Vasco em duelos contra o time rubro-negro, rival que o Vasco ainda não venceu nesta temporada. Em quatro confrontos, todos eles pelo Campeonato Carioca, incluindo os dois jogos das finais do Estadual, foram dois triunfos do Flamengo e dois empates.

“Se o Vasco pode ganhar do Flamengo, não tenho que pensar nisso. Vasco é Vasco. Tenho que jogar e praticar que eu posso ganhar. O Vasco já ganhou do Flamengo muitas vezes”, declarou o treinador vascaíno.