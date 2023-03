Antes do ‘BBB23’, reality show já teve outras repescagens; relembre

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/03/2023 - 17:46 Compartilhe

Na noite de domingo (19) Tadeu Schmidt divulgou uma novidade no BBB23. Na ocasião, o apresentador contou que na próxima quinta-feira (23), 2 ex participantes dessa edição voltarão para a casa mais vigiada do Brasil. Na terça-feira (21) a pessoa que for eliminada irá diretamente para a “Casa do Reencontro”.







O público irá votar em quem quer ver novamente na disputa milionária do reality show da Globo.

Após Schmidt fazer a revelação bombástica, internautas e famosos usaram as redes sociais para detonar a dinâmica de repescagem, dizendo ser injusto com os participantes que ainda estão na casa – devido as duas pessoas que irão retornar ao programa já chegarem cheio de informações externas.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o programa faz repescagens. A IstoÉ Gente lista abaixo ex-participantes que saíram do jogo, mas tiveram uma nova chance para retornar pro reality. Confira!

BBB 11

No ‘BBB11’ os cinco primeiros eliminados foram confinados em uma casa de vidro. O público votou e decidiu que Maurício Mau Mau deveria voltar ao reality show da Globo.

BBB 13

Já no ‘BBB13’, a proposta foi trazer de volta alguns dos mais marcantes brothers das edições anteriores. Eles ganharam uma nova oportunidade de levar o prêmio, como Anamara (BBB 10), Dhomini (BBB 3), Elieser (BBB 10), Fani (BBB 7), Kléber Bambam (BBB 1), Natália (BBB 8) e Yuri (BBB 12).





