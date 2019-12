Antes de viajar para a Inglaterra, namorado de Mel Maia se declara nas redes sociais Mel Maia e o namorado, o jogador de futebol, João Pedro Junqueira, vão passar um período longe por conta da transferência de João para um time da Inglaterra.

Nesta segunda-feira (17), às vésperas da viagem, a atriz ganhou uma declaração do namorado nas redes sociais.

O jovem jogador de 18 anos postou uma foto aos beijos com a atriz, de 15, dentro de uma lancha. Com o mar ao fundo, o jogador escreveu “Minha morena” na legenda, todo romântico. O clique rendeu comentários de fãs e seguidores elogiando o casal. Entre eles, do promoter David Brazil, que fez questão de brincar com Mel Maia.

“Me chama de ‘minha gaga’ @melissamelmaia deixa num deixa?”, escreveu David.