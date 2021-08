Antes de Tandara, outros sete atletas brasileiros foram suspensos da Olimpíada por casos ligados a doping Oposta da Seleção feminina de vôlei foi suspensa provisoriamente por 'potencial violação da regra antidopagem' em exame realizado em julho e está fora dos Jogos Olímpicos

Suspensa provisoriamente por potencial violação de regra antidopagem e afastada da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a oposta Tandara, da Seleção feminina de vôlei teria, é o oitavo nome de uma lista de atletas do país que tiveram a participação no evento comprometida pelo mesmo motivo.

A brasileira foi testada fora de competição no dia 7 de julho e o COB recebeu uma notificação nesta quinta-feira. A jogadora não enfrenta a Coreia do Sul na semifinal desta sexta-feira. O “Uol” relembrou os casos mais recentes do Brasil.



O principal nome brasileiro que foi impossibilitado de estar na Olimpíada de Tóquio foi Rafaela Silva. Ouro em 2016 na categoria até 57kg, a judoca teve resultado analítico adverso em exame realizado no Pan-Americano de Lima e pegou dois anos de suspensão. Outra esperança de medalha que não participou dos Jogos foi Fernando Saraiva, do levantamento de peso. O atleta foi suspenso após testar positivo para o hormônio do crescimento.

Em janeiro, Flávia Figueiredo, do boxe, foi flagrada com ostarina presente no sangue, uma substância que promove o ganho de massa muscular. Já na natação, quem ficou de fora foi André Calvelo, que testou positivo para um anabolizante injetável, e foi suspenso por quatro anos. Wagner Domingos, do lançamento de martelo, falhou no exame antidoping com a substância Anastrozol, e está suspenso provisoriamente.

Outras duas atletas brasileiras completam a lista: Fernanda Borges, do lançamento de disco, e Natasha Rosa, do levantamento de peso. Contudo, ambas foram julgadas antes dos Jogos Olímpicos, receberam punições leves e puderam participar da competição. Tandara retorna ao Brasil já nesta sexta-feira para preparar a defesa e realizar uma contraprova do exame feito no dia 7 de julho, em Saquarema.

