Antes de Sandy revelar ser refém de maquiagem, analisamos se a cantora já fez procedimentos no rosto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/11/2023 - 17:05 Para compartilhar:

Sandy, 40, fez uma revelação que deixou muita gente chocada. Ao participar do primeiro episódio do “Angélica: 50 & Tanto”, programa comandado por Angélica, 49, no Globoplay, a cantora contou que não se acha bonita sem maquiagem.

+Psicólogo diz se Sandy tem distorção de imagem após cantora revelar ser refém de maquiagem

+‘Todos se incumbiram de me destruir’, diz marido de Ana Hickmann após agredir apresentadora

“Vejo vocês postando fotos sem filtro e não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem. Em casa, depende. Eu não me acho bonita e não me sinto confortável”, disse Sandy.

“Com essa coisa dos filtros, do padrão de beleza, a gente só vê os outros como eles querem se mostrar. São raras das pessoas que se colocam tão naturais. Cresci me vendo assim, maquiada, arrumada. Minha cara é aquela, é essa que as pessoas veem pronta. Quando me vejo sem nada, não é minha cara. Estou desacostumada da minha cara normal, lavada”, completou.

Sandy tem algum procedimento estético no rosto ?

No final de maio, Sandy participou do programa “Domingão com Huck”, da TV Globo, e chamou atenção dos telespectadores pela sua aparência jovem aos 40 anos de idade. “Gente, como é possível a Sandy ter 40 anos e ser assim? É surreal para mim… Essa mulher parou de envelhecer e posso provar”, escreveu uma internauta nas redes sociais.

Na época, a IstoÉ Gente conversou com a Dra. Bianca Pinheiro, que é especilista em Harmonização Orofacial, que analisou se Sandy fez algum procedimento no rosto. Relembre!

“Para estar como a Sandy não é para qualquer um, inúmeros fatores estão relacionados a sua aparência, como, por exemplo, uma boa alimentação, uma dieta balanceada, muita ingestão de água, uma rotina de exercícios físicos, cuidados diários com skin care, o uso diário do filtro solar e também é claro: procedimentos estéticos. Uma genética boa e bons hábitos são essenciais, mas não o suficiente para manter uma aparência mais jovem e te rejuvenescer por muitos anos”, começou a profissional.

“No caso da Sandy, os anos passam e ela fica ainda mais linda. E é difícil saber de fato o quais procedimentos ela fez ao longo desses anos. Mas devido as características bem sutis para manter essa pele linda, ela sem sombra de dúvidas tem toxina botulínica (botox), acredito que também tenha bioestimulador de colágeno, pois para manter a pele firme e tudo no lugar ele é indispensável, já que passamos a “perder” colágeno a partir dos 25 anos e ela tem 40 anos, comparando com fotos antigas vejo o nariz dela mais delicado pode ser alguma rinomodelação, rinoplastia ou até mesmo maquiagem”.

Quais procedimentos uma pessoa pode fazer para evitar o envelhecimento?

Antes mesmo de qualquer procedimento eu diria: use filtro solar todos os dias. Agora, parar tratar as rugas, sem dúvidas, o botox, que tem como objetivo provocar a paralisia temporária do músculo. Sua aplicação nas áreas do rosto atua prevenindo as rugas e linhas de expressão, impedindo a formação dos sinais de envelhecimento.

O preenchimento também rejuvenesce, pois melhora o contorno em áreas estratégicas, reduz olheiras, realça os lábios, melhora da textura e hidratação da região tratada, suaviza vincos, marcas de expressão e sulcos profundos .

Já os bioestimuladores de colágeno se você quer tratar a flacidez, repor volume e ficar com a pele mais firme. Agora para manchas de acne, cicatrizes, para retirar as camadas danificadas, poros dilatados, manchas do sol para isso existem peelings, microagulhamento.

Sandy tem distorção de imagem?

Em conversa com a nossa reportagem, o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos, ansiedade e síndrome do pânico, explicou se Sandy sofre com a distorção da sua própria imagem. (Lei a matéria na íntegra).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias