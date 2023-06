Antes de Rose Miriam e Thiago Salvático, Gugu teve namoradas famosas; saiba quem

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/06/2023 - 17:29 Compartilhe

O nome de Gugu Liberato segue repercutindo na mídia por assuntos relacionados a sua vida pessoal. Ao dar uma entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Fabiana Andrade, que viveu um relacionamento com o apresentador quando participava do quadro ‘Banheira do Gugu’, em 2001, falou sobre o romance que teve com ele.

“O importante era a pessoa, o sentimento. Não tinha essa de exclusividade. Éramos livres, o importante era o amor, Gugu nunca foi de prometer nada a ninguém: de dizer ‘ah, eu sou seu marido, sou exclusivo’”, disse a morena.

Além de Rose Miriam Di Matteo, que é a mãe dos três filhos de Gugu: João Augusto Liberato, Marina e Sofia, e do chef de cozinha Thiago Salvático, que tentam comprovar na Justiça que tinham uma união estável com o comunicador, ele já teve algumas namoradas famosas. A IstoÉ Gente lista abaixo. Confira!

Fabiana Andrade

Fátima Fagundes

Aos 19 anos de idade, Gugu namorou Fátima Fagundes, em Itatiba (SP), onde morou para ser gerente de uma rádio. Os dois chegaram a morar juntos. Em 1998, Fátima apareceu deu um depoimento no “Domingão Legal”, do SBT, que na ocasião homenageou o saudoso apresentador.

Silvinha

No SBT, Liberato teve um relacionamento com Silvinha Franceschi. A bailarina que se tornou assistente de palco no programa “Viva a Noite”. O namoro durou 1 ano e meio.

Alessandra Scatena

Em entrevista para Celso Portiolli no “Domingo Legal”, Alessandra Scatena, que foi outra assistente de palco de Gugu e teve um affair com ele durante um ano, relembrou a relação.

“Namoramos mesmo. Namoramos por quase um ano. Ele pediu para namorar para o meu pai. E nós namoramos, sim, foi maravilhoso, uma história muito bonita. Eu percebia que ele confiava muito em mim e eu confiava muito nele. Os segredos dele ele falava muito para mim. Quando ele começou a se relacionar com a Rose, ele ficou feliz da vida. E quando a Rose ficou grávida do João eu estava trabalhando com ele ainda”, contou a loira.

. “É uma mistura. Eu como funcionária dele que fui – como sempre digo, ele é meu eterno patrão – e esse relacionamento que tivemos, como amigo depois, como conselheiro. Se eu tinha uma dúvida, ele me aconselhava”, completou.

