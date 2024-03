Antes de receber PSG, Real Sociedad perde para Sevilla no Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/03/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Com uma equipe remodelada antes do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, a Real Sociedade perdeu para o Sevilla fora de casa por 3 a 2 neste sábado (2), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Esta segunda derrota consecutiva no campeonato, além da eliminação na semifinal da Copa do Rei para o Mallorca na última terça-feira, enche a Real de dúvidas a três dias do duelo decisivo com o PSG.

O time basco, sem vários titulares, caiu neste sábado para um Sevilla que foi liderado pelo marroquino Yousef En-Nesyri, autor de dois gols em um espaço de dois minutos (11′ e 13′).

Apesar da reação da Real pouco antes do intervalo com André Silva cobrando pênalti (45’+5), Sergio Ramos ampliou para o Sevilla (65′), antes do gol final de Brais Méndez, que não evitou a derrota dos visitantes (90’+2).

O resultado negativo também pode distanciar ainda mais a Real Sociedad (7ª, 40 pontos) da zona de classificação para a próxima Champions, caso Atlético de Madrid (4º, 52 pontos) e Barceloa (3º, 57 pontos) vençam seus jogos na rodada.

Por sua vez, o Sevilla (14º, 27 pontos) continua subindo na tabela e afastando pouco a pouco o risco de rebaixamento, após um início de temporada desastroso.

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Celta Vigo – Almería 1 – 0

– Sábado:

Sevilla – Real Sociedad 3 – 2

(12h15) Rayo Vallecano – Cádiz

(14h30) Getafe – Las Palmas

(17h00) Valencia – Real Madrid

– Domingo:

(10h00) Villarreal – Granada

(12h15) Atlético de Madrid – Betis





(14h30) Mallorca – Girona

(17h00) Athletic Bilbao – Barcelona

– Segunda-feira:

(17h00) Osasuna – Alavés

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 65 26 20 5 1 54 16 38

2. Girona 59 26 18 5 3 57 32 25

3. Barcelona 57 26 17 6 3 56 34 22

4. Atlético de Madrid 52 26 16 4 6 52 28 24

5. Athletic Bilbao 49 26 14 7 5 46 26 20

6. Betis 42 26 10 12 4 31 26 5

7. Real Sociedad 40 27 10 10 7 37 29 8





8. Las Palmas 36 26 10 6 10 26 26 0

9. Valencia 36 25 10 6 9 29 29 0

10. Getafe 34 26 8 10 8 33 38 -5

11. Osasuna 33 26 9 6 11 30 37 -7

12. Alavés 29 26 7 8 11 25 32 -7

13. Villarreal 29 26 7 8 11 38 48 -10

14. Sevilla 27 27 6 9 12 33 40 -7

15. Rayo Vallecano 25 26 5 10 11 22 36 -14

16. Mallorca 24 26 4 12 10 23 34 -11

17. Celta Vigo 24 27 5 9 13 30 39 -9

18. Cádiz 18 26 2 12 12 17 37 -20

19. Granada 14 25 2 8 15 27 49 -22

20. Almería 9 27 0 9 18 25 55 -30

