Antes de possível encontro com chanceler, Lula elogia China

(ANSA) – BRASILIA, 18 GEN – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez elogios ao sistema educacional chinês nesta quinta-feira (18) durante uma cerimônia na Bahia, às vésperas de seu possível encontro com o Wang Yi, ministro das Relações Exteriores do gigante asiático nesta sexta (19).

“A China, até outro dia, tinha um PIB menor que o do Brasil, era um país muito pobre. Qual foi a revolução que aconteceu na China? Primeiro, investimento em educação”, afirmou Lula.

“A quantidade de chineses estudantes de engenharia no mundo inteiro é muito maior do que temos dentro do Brasil. Aqui, nnunca se pensou no ensino como uma coisa essencial”, comparou o petista.

Ele fez um discurso durante um ato de implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, um projeto com a participação da Força Aérea Brasileira (FAB).

Lula iniciou um roteiro pelo Nordeste e nesta sexta visitará a capital cearense Fortaleza, onde deve ter um encontro com o chanceler chinês, segundo disse uma fonte do Planalto consultada pela ANSA.

Aa reunião entre Lula e Wang Yi ainda não foi confirmada oficialmente.

“Lula deve reiterar ao chanceler (chinês) o apoio do Brasil ao princípio de ‘uma só China’ que exige que os países que estabelecem relações com o gigante asiático não reconheçam Taiwan”, informou o jornal Folha de São Paulo. (ANSA).

