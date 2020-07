Antes de partir, Antony dá dicas a jovem atacante da base do São Paulo Karlos Samuel, atacante captado pela base tricolor recentemente, encontrou-se com o agora atleta do Ajax e ouviu conselhos sobre o período em Cotia e a evolução como atleta e pessoa

O atacante Antony, que está prestes a se apresentar ao Ajax (HOL), seu novo clube, já é tratado como um exemplo de sucesso no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, sede das categorias de base do São Paulo, em Cotia. Atleta do clube dos 12 aos 20 anos, ele conseguiu se fixar como titular no profissional e foi vendido em uma das maiores negociações da história tricolor.

Ao menos um jovem da base são-paulina teve a oportunidade de receber conselhos diretamente de Antony antes da viagem dele à Europa. Karlos Samuel, atacante que completará 14 anos em 2020 e também joga pela beirada do campo (embora tenha boa estatura), encontrou-se com Antony no mesmo dia em que passou a ter a carreira guiada pela 4ComM Career Management, empresa que também trabalha com o agora jogador do Ajax.

– O Antony é um exemplo para todos nós. Um jogador muito humilde que conseguiu chegar no profissional, foi campeão da Copinha, então temos de nos espelhar em jogadores assim. Quero construir minha história aqui, pouco a pouco. Sou jovem, tem muito caminho pela frente e todo conselho eu levo muito para minha vida – disse Karlos.

– Cotia é um lugar sensacional, onde aprendi demais como ser humano e jogador. Tenho certeza que o Karlos irá trilhar seu caminho e aprender muito lá também. É ter cabeça no lugar, ouvir as pessoas e se concentrar ao máximo nos treinos e jogos. O São Paulo tem uma estrutura muito boa para te formar como cidadão. Espero que ele aproveite muito isso, pois é um garoto jovem e de muito talento – ressaltou Antony.

Karlos Samuel jogava no Independente de Limeira e passou por um período de testes no São Paulo em 2019. Foi aprovado e passou a ser alojado no CFA de Cotia, o que é considerado internamente um grande passo para se fixar no clube. No entanto, ainda não houve muitas oportunidades para observá-lo nas equipes sub-14 ou sub-15 do Tricolor, já que os garotos voltaram para suas casas assim que a pandemia começou e todos os torneios foram paralisados.

Em Cotia, Karlos é definido como um atacante destro, alto e rápido, com bom “um contra um” e capaz de atuar como centroavante, embora tenha sido aprovado como atacante de lado.

