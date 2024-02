Antes de Paolla Oliveira, Isabelle, do ‘BBB24’, já ‘virava onça’ em desfiles

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 12:10 Para compartilhar:

Nesse Carnaval, Paola Oliveira pode ter feito sucesso na Sapucaí com sua fantasia de onça, mas “virar bicho” não é sua exclusividade. Antes dela, Isabelle Nogueira, a Cunhã do “BBB24“, já havia incorporado a personagem nos desfiles do Festival de Parintins, tradicional festança do norte do país.

O fato, inclusive, fez com que a equipe da dançarina relembrasse anos anteriores do Festival, quando Isabella performa a transmutação em onça-pintada e outros animais.

“Essas transformações em indumentárias (fantasias) são muito comuns e iniciaram no Festival de Parintins em 2001, com o Artista parintinense Emerson Brasil apresentando essa inovação em figurinos do Festival. São mais de 30 anos de transformações apresentadas no Festival: onças-pintadas, gaviões, sapos, araras, macacos e nossa fauna e ritos apresentados de maneira exemplar e agora, servindo de inspiração para o Carnaval do Rio de Janeiro”, escreveu o perfil de Isabelle, no Instagram.

Relembre e compare:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabelle Nogueira 🏹 (@isabellenogueiraoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

