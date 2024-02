Antes de namoro com atriz, vocalista do Måneskin viveu affair com Anitta; relembre

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 06/02/2024 - 12:13 Para compartilhar:

O cantor Damiano David virou assunto nas redes sociais após ter surgido beijando a atriz Dove Cameron na festa de gala pré-Grammy no domingo, 4. Apesar de esse ser o primeiro relacionamento oficial do cantor desde o término de seu namoro discreto com Giorgia Soleri, ele já foi apontado como affair de ninguém mais, ninguém menos do que Anitta.

No final de 2023, a cantora e o italiano teriam tido um breve envolvimento em uma das festas que sucederam o VMA (Video Music Awards), no qual a brasileira foi premiada. Segundo fontes, a paquera teria começado ainda nos bastidores da premiação, com troca de olhares enquanto dividiam o mesmo local.

Os dois chegaram a gravar juntos o clipe de “Mil Veces”, de Anitta, com cenas para lá de picantes.

