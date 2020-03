Antes de morrer, Gugu Liberato tinha reunião marcada com Silvio Santos para voltar ao SBT

Se não fosse vítima de uma fatalidade que tirou a sua vida em novembro do ano passado quando sofreu um acidente doméstico em sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, Gugu Liberato poderia sair da Record TV, onde apresentava dois reality shows e estava há 10 anos, e ir para o SBT, emissora da qual começou sua carreira e ficou por quase 20 anos.

Nesta segunda-feira (02), segundo informações da jornalista e apresentadora do ‘A Tarde é Sua’, da Rede TV!, Sônia Abrão, antes de falecer, o comunicador teria uma reunião marcada com Silvio Santos para tratar de um possível retorno para a emissora do dono do baú.

Com uma boa relação pessoal e profissional de muitos anos com Silvio, Gugu, mesmo deixando o SBT em 2009 para ir para a Record TV, sempre manteve um ótimo convívio com a emissora, com isso, deixando as portas abertas para um retorno. Mas, infelizmente, isso não foi possível devido a sua morte precoce.