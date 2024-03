Antes de morrer, Chance Perdomo compartilhou causa do próprio óbito no Instagram

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 30/03/2024 - 20:32 Para compartilhar:

Foi anunciada neste sábado, 30, a morte do ator Chance Perdomo. Ele tinha 27 anos e sofreu um acidente de moto. À “Variety”, o agente do ator declarou que não houveram outras pessoas envolvidas no acidente.

“Pedimos que, por gentileza, respeitem o desejo da família por privacidade à medida que eles lamentam a perda de um amado filho e irmão”, escreveu o agente, em nota à imprensa.

Perdomo ficou conhecido por atuar em títulos como “Gen V“, do Amazon Prime, “O Mundo Sombrio de Sabrina“, da Netflix, e na saga de filmes “After“.

Compartilhou causa da própria morte

Em 17 de março, Perdomo publicou uma sequência de três imagens em seu Instagram. Enquanto duas delas eram fotos de si mesmo, a última era a foto de uma motocicleta, o que gerou burburinho entre seguidores.

“Dia 77. Última calmaria antes da tempestade. #DeVoltaÀEstrada”, escreveu ele, na legenda do post.

“Está comprando uma moto? Vamos dar um passeio”, sugeriu Nelson Cragg, diretor de “Gen V”. E ele foi respondido por Perdomo: “Vamos nessa!”

“Até que as rodas caiam. Então, coloque-as no lugar de volta e continue andando”, escreveu uma internauta, à ocasião.

