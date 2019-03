Antes de jogo do São Paulo, Mancini diz que frase de Jean é mentirosa

O técnico interino do São Paulo, Vagner Mancini, classificou como “mentirosa” a acusação feita por Jean de que ele trataria o goleiro de forma diferente em relação aos demais jogadores do elenco. “Vou falar sobre essa acusação mentirosa somente após o jogo de hoje”, disse Mancini à ESPN Brasil no início da tarde desta quarta-feira.

O episódio começou na segunda-feira. Na reapresentação do elenco após a derrota para o Palmeiras, o técnico interino Vagner Mancini reuniu o elenco por uma hora para fazer cobranças. O goleiro Jean abandonou o encontro por não concordar com as críticas feitas pelo treinador.

Em um desabafo publicado nesta quarta-feira nas redes sociais, Jean afirma que a insatisfação do treinador se deve ao jogador não ter participado da oração conjunta realizada no vestiário após o jogo de sábado. Jean sustenta que ele não havia sido o único que havia saído para tomar banho no momento do “fechamento”, como se diz na gíria.

O goleiro escreveu ainda que Mancini não o trata “da mesma forma que todo o restante do grupo de jogadores” desde sua chegada, no mês de janeiro. E o motivo seria a rivalidade entre o Vitória, time já comandado pelo treinador, e o Bahia, equipe defendida por Jean na época em que o técnico estava no rival.

O jogo contra o São Caetano, nesta quarta-feira, é decisivo para o São Paulo. O time da capital precisa vencer para se classificar à fase de mata-mata do Paulistão sem depender do resultado do jogo entre Oeste e Mirassol, em Barueri.