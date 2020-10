Antes de jogo da Champions, Hansi Flick cita importância da Bundesliga: ‘É o nosso pão com manteiga’ Treinador lembra que o campeonato nacional é tão importante quanto a Liga dos Campeões e diz que clube só joga o torneio continental por causa do Campeonato Alemão

Na véspera do confronto com o Lokomotiv Moscou pela Liga dos Campeões, o técnico Hansi Flick, do Bayern de Munique, fez questão de enaltecer o Campeonato Alemão na habitual entrevista coletiva pré-jogo da competição continental. Para o comandante, o torneio local também é muito importante.

– Para mim, a Bundesliga é a base, o dia a dia, é o pão com manteiga. É a razão de estarmos na Champions League. Estou muito feliz com os últimos três jogos. Claro, a Champions League é algo especial e queremos tentar ter o maior sucesso possível este ano – disse o treinador.

O comandante do Bayern de Munique também falou sobre o adversário desta terça-feira e elogiou a equipe do leste europeu. Segundo Flick, o Bayern terá que tomar cuidado com os russos.

– O Lokomotiv Moscou é uma das equipas em melhor forma do Campeonato Russo. Foi quem sofreu menos gols e tem alguns grandes jogadores de ataque, como Smolov e Eder. Temos que ter cuidado e agir de forma concentrada, pois certamente será uma tarefa difícil – afirmou.

