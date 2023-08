Antes de internação e cirurgia de emergência, vidente fez previsão alarmante sobre Faustão; saiba qual

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 17/08/2023 - 16:30 Compartilhe

Desde o último dia 5 de agosto, Fausto Silva, de 73 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de insuficiência cardíaca. Segundo informações do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV, o apresentador terá que passar por uma cirurgia de emergência no coração.

Familiares de Faustão confirmaram a informação e o hospital deve emitir uma nota sobre o estado de saúde dele a qualquer momento.

“Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, diz nota oficial, de acordo com publicação do site Na Telinha.

O informativo é assinado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares da mesma unidade de saúde.

Previsão alarmante sobre Faustão

À IstoÉ Gente, em maio deste ano, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, falou sobre a saída de Faustão da Band, volta para a TV Globo e um alerta envolvendo a saúde do comunicador. Confira!

“O lugar do Faustão não é na Band. Vejo grandes chances e possibilidades dele voltar a apresentar um programa na Globo. Tem muita coisa boa para acontecer no lado profissional dele”, disse o clarividente, que ainda fez um alerta sobre a saúde do artista.

“Faustão precisa tomar muito cuidado com a sua saúde. Vejo algo ligado a anemia e ao estômago”, finalizou Val Couto.

