Antes de final, Rivaldo diz que técnico do River ‘está pronto’ para dirigir Barça

Na mesma semana em que o River Plate se prepara para enfrentar o Flamengo na final da Copa Libertadores, que será neste sábado, às 17 horas (de Brasília), em Lima, no Peru, o ex-jogador Rivaldo exaltou a competência do técnico do time argentino, Marcelo Gallardo. Ao comentar sobre o assunto, o brasileiro afirmou que o comandante hoje estaria “pronto para treinar o Barcelona”.

No auge de sua carreira, Rivaldo chegou a ser eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo, em 1999, quando vestia a camisa do Barça, e agora ele colocou Gallardo como integrante do patamar ocupado pelos maiores técnicos do mundo na atualidade.

“Gallardo está preparado para treinar o Barcelona. Seu trabalho no River Plate está sendo fantástico. No ano passado já ganhou a Libertadores. Ele está em condição de poder assumir um desafio como o de ir à Europa e treinar um grande como o Barcelona”, afirmou Rivaldo, em entrevista ao site da Betfair, empresas de apostas online que tem o pentacampeão do mundo de 2002 pela seleção brasileira como um do seus embaixadores.

Já ao projetar a final da Libertadores, o ex-meio-campista deixou claro que, “como brasileiro”, torcerá pelo Flamengo, cujo time atual foi exaltado por ele como dono de “um jogo alegre, vistoso” e que hoje está mostrando as qualidades necessárias para conquistar o título continental. Até por isso, acredita que um triunfo do River terá um peso ainda maior.

“Se o River ganhar, ficará marcado como um time para a história. Por isso estou convencido de que o Flamengo vai tentar tudo para conseguir este triunfo, não tenho dúvidas disso. Mas, se o River vencer, vai alcançar dois títulos seguidos na Libertadores. Será um time do qual falarão em todo o planeta”, enfatizou Rivaldo.

E o ex-jogador prevê que a decisão deste sábado será “um jogo muito equilibrado e, sobretudo, uma partida muito boa” de ser acompanhada, tendo em vista a boa qualidade técnica dos atletas dos dois finalistas que atuarão no Estádio Monumental de Lima.