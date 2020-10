Antes de fazer campanha publicitária, Sérgio Mallandro testa positivo para a Covid-19

O humorista Sérgio Mallandro, de 65 anos, foi contaminado com o novo coronavírus. Segundo informações do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, ele soube da doença momentos antes de fazer uma campanha publicitária para o banco Nubank .

Assim que soube do diagnóstico, as gravações foram canceladas para que Mallandro não contaminasse pessoas ao seu redor.

Veja também:

Vale ressaltar que o artista faz parte do grupo de risco da doença por te mais de 60 anos de idade.

Veja também