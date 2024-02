Antes de Fabiana Justus, Roberto Justus também enfrentou câncer; relembre

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 14/02/2024 - 15:06 Para compartilhar:

Fabiana Justus tem usado as redes sociais para compartilhar seu dia a dia durante o tratamento de câncer. Em janeiro, a influenciadora de 37 anos foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um tipo agressivo de câncer no sangue.

Levantando conscientização acerca de temas como doação de sangue e saúde mental, a filha de Roberto Justus não é a única a sofrer com a doença na família: no passado, o apresentador de 67 anos também foi diagnosticado.

Justus começou a ser tratado para a doença em novembro de 2022. Ele enfrentou um tumor na bexiga, que foi detectado precocemente. O tratamento, que consistiu em imunoterapia preventiva, durou até novembro de 2023.

“Hoje foi um dia muito especial! 1 ano depois fiz o meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza que estarei 100% curado”, escreveu ele, à época, em seu Instagram. Relembre:

Leucemia mieloide aguda: o que é a doença de Fabiana Justus?

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea. Saiba tudo sobre a doença aqui.

