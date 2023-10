Antes de expulsão de ‘A Fazenda’, Sheherazade ‘entregou’ podre de Silvio Santos e Bolsonaro; saiba qual

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/10/2023 - 19:15 Para compartilhar:

Na tarde desta quinta-feira, 19, os telespectadores de A Fazenda 15 foram surpreendidos com a notícia que Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show da Record TV. A expulsão da jornalista aconteceu após ela ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma briga.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje”, disse o aviso da Record para os peões.

A participação de Sheherazade no programa deu o que falar. Antes de sua expulsão de A Fazenda, a loira ‘entregou’ podres de Silvio Santos e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A IstoÉ Gente relembra abaixo!

Em uma conversa com os peões, Rachel, que trabalhou anos como âncora de um telejornal do SBT, disse que a equipe do governo de Bolsonaro determinava o que ia ou não ao ar. Nas redes sociais, alguns internautas logo associaram o fato a emissora de Silvio Santos.

“O presidente da república liga reclamando. O secretário de comunicação do governo passado ligava pra emissora. Se eu quero vai ao ar, se eu não quero que eu vá ao ar. Era assim”, afirmou a apresentadora.

Na sequência, o ator André Gonçalves fez uma ressalva de que quem comandava o Ministério das Comunicações do governo anterior era Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e genro do Silvio Santos. “Aliás, era o genro”, comentou. “Sim, também”, concordo Shererazade. “Tem influência, mas vive com a corda no pescoço”, completou a jornalista. Em nota, o SBT negou as declarações feitas pela jornalista. “Não é verdade. O SBT tomará as medidas cabíveis”, informou a emissora. Rachel Sheherazade X Silvio Santos Em 2017, Silvio Santos aproveitou a entrega do Troféu Imprensa para criticar os comentários políticos de Rachel estava fazendo no SBT Brasil. “Você (Sheherazade) começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais porque não pode fazer. Você foi contratada para ler notícias e não para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política compra uma estação de televisão e vai fazer por sua conta, aqui não”, disparou o dono do baú. Na ocasião, Rachel Sheherazade ficou constrangida e tempo depois entrou como uma ação contra Silvio Santos. O SBT foi obrigado a pagar uma indenização de R$ 500 mil para a jornalista, em sentença promulgada em janeiro de 2022.

