Antes de emplacar no Prime Video, Xuxa teve projeto rejeitado pela Globo

O programa Caravana das Drags, um reality show de competição entre drag queens inspirada no icônico RuPaul’s Drag Race trará Xuxa Meneguel como sua apresentadora. De acordo com o Notícias da TV, ela quis emplacar o programa na Globo mas foi rejeitada. A Amazon Prime Video abraçou então o projeto.

Xuxa, que sempre teve proximidade com sua fanbase na comunidade LGBQIA+, quis implementar um projeto voltado a este público, inspirada pelo programa americano, e apresentou a ideia para o alto escalão da Globo antes de ser rejeitada. Ela também seria dispensada pela emissora nos meses seguintes, depois de quase 30 anos de trabalho.

“Pra muitos que torceram o nariz, taí, aviso que vou me divertir muito”, disse ela no Instagram, em clara referência aos antigos chefes. No Prime Video, a atração será exibida em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo. “Beijos a toda comunidade LGBTQIA+ e para quem os respeitam. E beijinho, beijinho, tchau, tchau aos preconceituosos”, diz em um post de Instagram.

Xuxa dividirá o comando do Caravana das Drags com Ikaro Kadoshi, um dos nomes mais respeitados pela comunidade no Brasil. O programa contará com um grupo de drags que viajará pelo país e enfrentará desafios inspirados nas tradições culturais de cada local. O desempenho das participantes será julgado por eles e por artistas convidados. A cada episódio, uma drag será eliminada. As finalistas concorrerão ao título de Drag Suprema.

“Mais do que uma competição entre artistas talentosas, acreditamos que Caravana das Drags mostrará a diversidade e pluralidade do nosso país, proporcionando aos nossos clientes uma experiência única de cultura drag cheia de alegria e brilho”, diz Malu Miranda, chefe de conteúdo original brasileiro do Amazon Studios.

O programa ainda não tem previsão de estreia no Prime Video.

Saiba mais