Antes de Djokovic, outros casos de desclassificação no tênis

Antes da precoce desclassificação de Novak Djokovic no US Open, por ter acertado uma bolada numa juíza de linha, numa péssima reação a um lance perdido para o espanhol espanhol Pablo Carreño pelas oitavas do torneio no domingo passado, outros jogadores de tênis famosos também foram expulsos de competições por comportamentos não esportivos.

De John McEnroe a Nick Kyrgios, esta é uma retrospectiva de alguns desses precedentes:

– 1990, John McEnroe no Aberto da Austrália, o primeiro suspenso.

Um dos casos mais famosos foi o do temperamental McEnroe. Nas oitavas de final contra o sueco Mikael Pernfors, o americano recebeu uma advertência por tentar intimidar um juiz de linha, em seguida uma penalidade por quebrar sua raquete com raiva e, em seguida, uma terceira advertência, sinônimo de desclassificação, por insultar o árbitro

– 2018, Serena Williams no US Open, penalidade espetacular

Foi o que aconteceu na partida final, quando ela perdeu para a jovem japonesa Naomi Osaka em sua busca pelo histórico 24º título de Grand Slam. Tudo começou com um aviso recebido por “coaching” no segundo set, que irritou a ex-número um do mundo.

Mas foi com um segundo aviso por uma raquete quebrada, que lhe rendeu um ponto de penalidade, que Serena perdeu a paciência e repreendeu o árbitro, chamando-o de “mentiroso” e “ladrão”. Resultado: um terceiro aviso e um game de penalização.

– 2012, David Nalbandian no Queen’s, ou como perder uma final

Na grama de Londres, o argentino, ex-número três do mundo, mas no final de sua carreira, enfrentou o croata Marin Cilic pelo título. Nalbandian tinha uma vantagem de set a zero, mas tinha acabado de perder o saque no segundo set quando chutou violentamente um painel publicitário perto da cadeira de um juiz de linha, que acabou com a perna ensanguentada por conta do golpe.

– 2017, Canadá x Reino Unido na Copa Davis, Denis Shapovalov explode

O jovem canadense, então número 234 do mundo, estava sendo dominado pelo britânico Kyle Edmund na partida decisiva da primeira rodada da Copa Davis quando acertou com raiva uma bola que atingiu o olho do árbitro principal. A sua desclassificação deu o ponto final ao Reino Unido.

– 2019, Nick Kyrgios no Masters 1000 em Roma

O australiano Nick Kyrgios voltou aos holofotes na segunda rodada contra o norueguês Casper Ruud. No início do terceiro set, uma pausa no serviço de Ruud fez Kyrgios explodir. Enfurecido, ele jogou uma raquete no chão, chutou uma garrafa e jogou uma cadeira dobrada no meio da quadra antes de sair. Ele foi multado em mais de 50.000 euros.

