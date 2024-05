Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 16/05/2024 - 12:19 Para compartilhar:

As noivas Monique Evans, de 67 anos, e Cacá Werneck, de 37, sobem ao altar nesta quinta-feira, 16. Juntas desde 2014, a ex-modelo e a DJ trocam alianças em um sítio em Guaratiba, na cidade do Rio de Janeiro.

+ Monique Evans eliminou 20 kg antes de casamento com DJ Cacá Werneck

+ Monique Evans conta detalhes do casamento e revela que será conduzida ao altar pela filha, Bárbara

“Vamos fazer dez anos juntas e já era a hora da gente renovar os votos. É a primeira vez que a Cacá se casa e a gente tinha esse sonho de ser abençoadas em uma cerimônia para que a minha mãe e a avózinha dela vissem”, disse Monique, em março, em entrevista à “Quem”.

Apesar de esse ser o primeiro casamento da DJ, Monique é veterana nos relacionamentos. A mãe de Bárbara Evans já foi casada quatro vezes e teve diversos outros affairs. A seguir, relembre com a IstoÉ Gente.

Antes de casamento com Cacá Werneck, relembre affairs de Monique Evans

Oswald Evans

O primeiro marido de Monique foi Oswald Evans, por quem a ex-modelo revelou ter sido abusada na adolescência. Eles se casaram em 1976, mas Oswald foi assassinado no ano seguinte, 1977, durante um assalto.

Em entrevista à “Marie Claire”, em 2015, ela contou que manteve seu sobrenome pois era o que usava quando começou a ficar famosa: “Se trocasse o sobrenome naquele momento, ia atrapalhar minha carreira”, explicou.

Pedro Aguinaga

Atualmente com 74 anos, Pedro Aguinaga foi o segundo marido de Monique, entre 1977 e 1978. Eleito o homem mais bonito do mundo na década, o ator e modelo é pai do primogênito da ex-modelo, Armando Aguinaga, de 45 anos.

Lobão

Monique e o músico Lobão tiveram um relacionamento entre 1984 e 1985.

Leo Jaime

O músico Leo Jaime também foi affair de Monique nos anos 80. Em 2012, no programa “Amor & Sexo”, a ex-modelo ainda revelou que teve ele foi o responsável por seu primeiro orgasmo.

Rômulo Arantes

Monique e Rômulo Arantes, pai do ator de mesmo nome, tiveram um breve envolvimento em 1987, quando ele tinha 30 anos.

José Clark

Em 1989, Monique se casou com o empresário José Clark, pai de Bárbara Evans, de 33 anos. Os dois ficaram juntos até 1995.

Guga Sander

Monique e o diretor de arte Guga Sander começaram a namorar em 2001 e se casaram em 2003. Em 2006, se divorciaram. Guga foi o último cônjuge da ex-modelo antes de Cacá Werneck.

André Gonçalves

Em 2008, Monique teve um rápido envolvimento com o ator André Gonçalves, durante o Carnaval. À ocasião, os dois foram flagrados aos beijos no Camarote Brahma.