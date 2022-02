Antes de assumir, técnico troca Sub-20 do Santos pelo Athlético-PR Wesley Carvalho tinha acordo para assumir os juniores do Peixe, mas foi convidado por Alexandre Mattos para assumir o Sub-23 do Athlético-PR

O técnico Wesley Carvalho, de 47 anos, assumiu o comando do Sub-23 do Athlético-PR após convite de Alexandre Mattos. O treinador tinha um acordo com o Santos para comandar o Sub-20 do Peixe, mas foi convencido a fechar com a equipe do Paraná.

Carvalho se desligou justamente do próprio Palmeiras há cerca de cinco meses após três anos como técnico da equipe de juniores. Carvalho, inclusive, comandou o elenco profissional do rival santista em 2018, no duelo vencido por 3 a 0 contra o Paraná, fora de casa. Ele substituía Roger Machado, demitido dias antes.

Em nota divulgada à época, o Palmeiras explicou que sua saída aconteceu em “comum acordo”. Ele venceu o campeonato Brasileiro de 2018, a Copa do Brasil de 2019, além de torneios estaduais, como o Paulistão e foi peça importante nas subidas de Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo para o profissional.

Agora, o Alvinegro Praiano deve ir ao mercado para buscar outro técnico. Elder Campos deve voltar ao cargo de auxiliar no Peixe após o vice na Copinha. Em agosto de 2015, ele chegou à base da Portuguesa Santista para comandar a categoria sub-11, mas logo em seguida assumiu o time sub-15.

As categorias de base do Santos estão em férias. O elenco ainda não tem data para a reapresentação no clube, mas a temporada no Sub-20 começa em março com o início da disputa do Brasileiro da categoria.

