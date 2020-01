Antes de apresentação no Santos, Jesualdo visita Vila Belmiro: ‘Me sinto feliz’

O português Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, teve um dia agitado nesta terça-feira após a sua chegada ao Brasil. Horas depois de desembarcar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o treinador desceu a serra e foi direto para a Vila Belmiro, onde foi “apresentado” ao local onde comandará o time na temporada de 2020.

Acompanhado pelo presidente José Carlos Peres, Jesualdo Ferreira conheceu as instalações do estádio Urbano Caldeira. Esteve presente no gramado da Vila Belmiro, no vestiário profissional, na sala de imprensa e no Memorial das Conquistas “Milton Teixeira”. No lado de fora, mostrou simpatia e paciência para atender aos torcedores santistas.

Em sua visita, Jesualdo Ferreira teve contato com alguns ídolos da história do Santos. Dorval, Mengálvio, Lima e Edu o recepcionaram, lhe presentearam e, em um momento de descontração, trocaram lembranças sobre a histórica equipe dos anos 60, década que, dentre inúmeros outros feitos, marcou a conquista dos dois Mundiais – sendo o primeiro deles diante da equipe do Benfica, que é da terra natal do novo treinador.

“Me sinto feliz e com uma grande responsabilidade. Sei muito bem onde estou e o motivo de ter vindo para o Santos Futebol Clube. Estou em um clube que dá garantias de bom trabalho e que tem objetivos bem definidos. Quem já ganhou tudo, como o Santos ganhou, jamais deixará de querer continuar ganhando. E eu estou aqui para ganhar”, disse Jesualdo Ferreira em entrevista para a Santos TV.

O técnico será apresentado e dará entrevista coletiva nesta quarta-feira, às 11h30, na sala de imprensa da Vila Belmiro. O primeiro desafio do português no Santos será o Campeonato Paulista. A estreia é no próximo dia 23 contra o Bragantino, em Santos.