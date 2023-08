Antes de amizade icônica, Xuxa era rival de Angélica na Globo e Eliana namorou Huck

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/08/2023 - 14:32 Compartilhe

Na noite de segunda-feira, 7, Xuxa, Angélica e Eliana protagonizaram um momento histórico no palco do Criança Esperança, da TV Globo. A atração beneficente reuniu as apresentadoras de programas infantis dos anos 80 e 90, que derem um verdadeiro show de união e amizade.

+Saiba motivo de Mara Maravilha ter sido excluída por Xuxa, Angélica e Eliana

+EXCLUSIVO: ‘Está internada e já passou pela cirurgia’, diz hospital sobre bariátrica de Jojo Todynho

Em 2020, elas criaram um grupo no WhatsApp e, de lá para cá, não se desgrudam. Mas o passado não foi só flores entre as loiras. Entenda abaixo!

Rivalidade entre Xuxa e Angélica

Ao participar do quadro ‘Cada Um No Seu Banheiro’, no canal Sabrina Sato no YouTube, Angélica contou detalhes de sua relação com Xuxa Meneghel. A loira relembrou do passado e confessou que as duas já chegaram a se distanciar devido às fofocas que circulavam na época.

“A gente teve uma relação mais distante por conta do trabalho durante uma época. Por conta de outras pessoas que falaram coisas e a gente se distanciou. Nunca tivemos problema de inimizade, de brigar, de nada, de competição”, disse.

“Mas ela ouvia coisas que eu tinha supostamente falado, eu ouvia também. Enfim, depois de um tempo a gente foi se aproximando e viu que se adorava. É uma admiração mútua. Hoje construímos uma amizade”, concluiu.

Namoro de Eliana com Luciano Huck

Eliana já namorou com Luciano Huck, que é marido de Angélica. O romance dos comunicadores durou de 1997 a 1999.

Em entrevista à revista, Eliana negou alguns boatos de que foi traída por Huck na época do namoro: “Isso foi uma fofoca leviana. Era mentira, mas mesmo assim a notícia me magoou. Prefiro lembrar apenas das coisas boas que vivi. É meu mecanismo de defesa”, disse ela.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias