Antes da política, Marta Suplicy inspirou mulheres ao falar de sexo na TV

Larissa Santiagoi Larissa Santiago - https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 09/01/2024 - 17:12 Para compartilhar:

A ex-prefeita de São Paulo e ex-petista Marta Suplicy (sem partido) teria aceitado ser candidata a vice-prefeita na chapa com o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante a disputa municipal nas eleições de 2024, em São Paulo.

As informações são da jornalista Daniela Lima, do “Conexão GloboNews”, que ressaltou o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a ex-parlamentar. Seu último mandato foi em janeiro 2019, como senadora pelo MDB, na capital paulista.

Porém, antes mesmo de começar a carreira política como deputada federal na maior cidade do país, em 1995, com a aplicação de diversos projetos que mudaram a estrutura da cidade e a vida de milhões, ela foi responsável por ser uma das vozes que discutiu amplamente educação sexual e liberdade feminina na TV.

+ Relembre trajetória de Marta na Prefeitura de SP

+ Marta Suplicy aceita ser vice de Guilherme Boulos em disputa à Prefeitura de São Paulo

Educação sexual e autonomia da mulher

Formada em psicologia pela PUC-SP e com pós graduação na Universidade de Stanford e mestrado na Universidade Estadual de Michigan, ambas nos Estados Unidos, ela foi fundadora do curso de Terapia Comportamental no Instituto Sedes Sapientiae, onde foi professora do curso de terapia de casais entre 1973 e 1976, atendia em seu consultório particular e também escrevia colunas para as revistas Claudia e Vogue.

No início da década de 1980, ela estreou na Rede Globo com o quadro “Comportamento Sexual”, no TV Mulher, apresentado por Marília Gabriela e com criação do diretor Nilton Travesso, onde ficou até 1986.

O programa diário tinha pautas dedicadas ao universo feminino, sexualidade, educação sexual, gravidez na adolescência e orgasmo feminino. Depois, o quadro foi para a TV Manchete, entre 1987 e 1988, com “Mulher 87”.

Em 1989 ela também fundou o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS), uma organização não-governamental que visava o trabalho de orientação sexual para crianças, adolescentes e jovens.

Em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, em 1988, Marta Suplicy respondeu o que era educação sexual para crianças.

Lançamento de livros

Durante sua carreira como psicóloga e sexóloga, ela também lançou alguns livros relacionados a conscientização e educação sobre sexo.

“Conversando sobre Sexo”, (1983)

“Sexo para adolescente: orientação para educadores”, (1988)

“Papai, mamãe e eu: o desenvolvimento sexual da criança dos dois aos seis anos no lar e na escola”, (1990)

“Guia de orientação sexual”, (1994)

“Sexo se Aprende na Escola”, (1995)

“Sexo para adolescente: amor, homossexualidade, masturbação, virgindade, anticoncepção, AIDS”, (1995)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias