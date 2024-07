Antes da cerimônia de abertura, diversos atletas brasileiros já reclamaram de situações vividas em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 12:24 Para compartilhar:

A Olimpíada mal começou e a organização do evento já vem sendo alvo de diversas reclamações dos atletas. Antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontece nesta sexta-feira, 26, atletas brasileiros já encararam diversas situações problemáticas e reclamaram em suas redes sociais.

As reclamações são principalmente direcionadas a organização do evento. Os atletas alegam dificuldades no transporte dos treinos para a Vila Olímpica e a falta de alimentação adequada dentro do local.

Rayssa Leal

Na última quarta-feira, 24, a skatista Rayssa Leal, um dos principais destaques do Brasil, usou suas redes sociais para reclamar do transporte que leva os atletas para a Vila Olímpica após os treinos.

“Está aqui todo mundo esperando um tal de ônibus chegar, e não chega. Ninguém está entendendo. Não tem o que fazer, nós não vamos sair daqui para a Vila [Olímpica] caminhando, não tem condição. Só quero chegar na Vila e comer, estou com fome”, declarou Rayssa em vídeo, acompanhada de outros atletas no ponto de espera.

Bruna Takahashi

Na quinta-feira, 25, foi a vez da mesa-tenista brasileira Bruna Takahashi usar o Instagram para reclamar das condições do trajeto enfrentado após os treinos, alegando falta de ar condicionado no ônibus e demora para chegar a Vila Olímpica.

Falta de proteína

Ainda nesta quinta-feira a jornalista Monica Bergamo publicou em sua coluna, na Folha de S.Paulo, que diversos atletas brasileiros e de outros países estão reclamando da falta de proteína na alimentação da Vila Olímpica. A alimentação no local é de responsabilidade do Comitê Organizador de Paris 2024.

Com a ausência de proteínas, especialmente de carnes, alimento importante para a prática de esportes, os atletas estão tendo que recorrer ao refeitório do Time Brasil em Saint-Ouen-sur-Seine, próxima a Vila Olímpica.

Falta de uniformes

No começo da semana, antes mesmo do inicio dos primeiros eventos esportivos, já era possível identificar a insatisfação de atletas com relação aos Jogos Olímpicos, dessa vez direcionada as Comitês nacionais. Na segunda-feira, 22, o atleta do decatlo brasileiro, Fernando Ferreira, utilizou suas redes sociais para reclamar da quantidade de uniformes recebido para a realização da prova. Segundo Fernando, ele recebeu apenas “1 regata, 1 macaquito, um short balãozinho”, incompatível com a necessidade para a prática da modalidade.

Vocês não tem ideia do quanto foi broxante receber o material da seleção 🫠 sempre achei que nas olimpíadas receberíamos uma mala de materiais, com tênis, roupas e sapatilhas 😅 mas parece que não é bem assim pra nós 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/FjzE7wtZPl — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024

Irei passar mais de 20 horas na pista de atletismo, dois dias de competição dividido em 4 etapas, e recebi como material, 1 regata, 1 macaquito, um short balãozinho 😅 assim que acabar as provas do primeiro dia, irei voltar pra vila e lavar logo meu material, ou competir com sujo — Balotelli (@ferrazdecatlo) July 22, 2024