Ansu Fati volta após 11 meses e marca na vitória do Barcelona pelo Espanhol

O Barcelona venceu o Levante por 3 a 0, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, que marcou a volta ao time catalão do jovem atacante Ansu Fati, que marcou o terceiro gol da equipe após onze meses sem jogar devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

No Camp Nou, após 322 dias longe dos gramados e quatro operações, Ansu Fati entrou em campo muito aplaudido aos 81 minutos vestindo a camisa 10 que era usada por Lionel Messi.

O jovem de 18 anos abraçou toda a equipe médica do Barça antes de entrar em campo exibindo um grande sorriso.

Apenas nove minutos depois de substituir o holandês Luuk de Jong, o atacante recebeu a bola quase no meio-campo, driblou um adversário e chutou com qualidade de fora da área para fechar o placar em 3 a 0. Na comemoração, ele foi até o banco de reservas para dedicar o gol aos médicos.

“Não imaginava um regresso como este, mas temos um longo caminho a percorrer. Quero agradecer aos médicos e fisioterapeutas, e a todos os torcedores. É incrível!”, declarou o camisa 10.

“Lembrei da minha família, que sofreu nestes meses. Vou tentar contribuir da melhor forma, vou tentar estar disponível e trabalhar para ajudar”, acrescentou.

Antes da entrada de Ansu Fati,o Barcelona tinha marcado com Memphis Depay (7, em cobrança de pênalti) e De Jong (14).

Com esta vitória, o Barcelona está em 6º com 12 pontos, a cinco do líder Real Madrid, que no sábado ficou no empate sem gols em casa com o Villarreal (11º). Já o Levante está em 17º.

Nas outras partidas deste domingo, o Osasuna (9º) venceu por 3 a 2 o Mallorca (12ª), o Rayo Vallecano bateu o Cádiz por 3 a 1, a vice-líder Real Sociedad, a um ponto do Real Madrid, superou o Elche (15º) por 1 a 0 e o Betis (7º) derrotou por 2 a 0 o lanterna Getafe, que segue sem pontuar na competição.

Na segunda-feira, o Celta Vigo recebe o Granada no encerramento da rodada.

— Jogos e resultados da 7ª rodada:

– Sábado:

Alavés – Atlético de Madrid 1 – 0







Valencia – Athletic Bilbao 1 – 1

Sevilla – Espanyol 2 – 0

Real Madrid – Villarreal 0 – 0

– Domingo:

Mallorca – Osasuna 2 – 3

Barcelona – Levante 3 – 0

Rayo Vallecano – Cádiz 3 – 1

Real Sociedad – Elche 1 – 0

Betis – Getafe 2 – 0

– Segunda-feira:

(16h00) Celta Vigo – Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 17 7 5 2 0 21 8 13

2. Real Sociedad 16 7 5 1 1 10 6 4

3. Sevilla 14 6 4 2 0 10 2 8

4. Atlético de Madrid 14 7 4 2 1 9 6 3

5. Rayo Vallecano 13 7 4 1 2 13 7 6

6. Barcelona 12 6 3 3 0 11 5 6

7. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

8. Valencia 11 7 3 2 2 12 8 4

9. Osasuna 11 7 3 2 2 10 11 -1

10. Athletic Bilbao 10 7 2 4 1 6 4 2

11. Villarreal 8 6 1 5 0 6 3 3

12. Mallorca 8 7 2 2 3 6 12 -6

13. Espanyol 6 7 1 3 3 4 7 -3

14. Cádiz 6 7 1 3 3 7 11 -4

15. Elche 6 7 1 3 3 4 8 -4

16. Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 -4

17. Levante 4 7 0 4 3 6 12 -6

18. Granada 3 6 0 3 3 5 11 -6

19. Alavés 3 6 1 0 5 2 11 -9

20. Getafe 0 7 0 0 7 2 12 -10

