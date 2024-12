Ansiedade é a maior preocupação de Artur Jorge para ‘final’ contra o São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 19:40 Para compartilhar:

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, disse que a principal preocupação para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, no Engenhão, no Rio, é com o emocional de seu elenco. Mesmo com a conquista da Copa Libertadores, o treinador português nota que a ansiedade pode atrapalhar a equipe.

Líder do Brasileiro, o Botafogo precisa apenas empatar com o São Paulo para ser campeão nacional. Mesmo se perder pode levar o título. Para isso basta o Palmeiras não ganhar do Fluminense, em São Paulo. Ambas partidas começarão às 16h.

“A preparação tem sido muito idêntica àquilo que temos feito ao longo da temporada. Esse é um jogo em que eu percebo a emocão daquilo que possa representar, percebo a ansiedade, a expectativa, de todos nós confesso, mas principalmente dos nossos torcedores porque pode nos dar um título. Temos que ter equilíbrio. Não será um jogo fácil, vai nos exigir muito de nós também”, afirmou Artur Jorge em entrevista à BotafogoTV.

O português ainda completou e quer seus comandados 200%.

“Não querendo ser muito sisudo, mas a verdade é que precisamos estar preparados para o jogo. Esse será o nosso último treino da temporada no Brasil e estamos fazendo aqui no Engenhão para que amanhã (domingo) estejamos 200% aptos para conseguir o resultado que queremos e vencer esse título”, disse o treinador.

Depois de ficar bem perto do título nacional em 2023, o Botafogo ainda enfrenta um longo jejum. A última vez que conquistou o Brasileiro foi em 1995.

Contra o São Paulo, o Botafogo não terá os zagueiros Bastos (machucado) e Alexander Barboza (suspenso), mas poderá contar com o retorno do goleiro John, que cumpriu suspensão automática contra o Inter-RS.

Depois da última rodada do Brasileiro a equipe carioca parte para o Catar onde fará a estreia no Mundial de Clubes na quarta-feira contra o Pachuca, do México.