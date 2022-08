Anshu Jain, ex-co-CEO do Deutsche Bank, morre aos 59 anos

reuters 13/08/2022 - 13:05 Compartilhe

FRANKFURT (Reuters) – Anshu Jain, ex-co-presidente-executivo do Deutsche Bank, morreu na madrugada de sábado, aos 59 anos, após uma longa e grave doença, informou o banco.

“Anshu Jain desempenhou um papel fundamental na expansão da posição do Deutsche Bank em nossos negócios globais com empresas e investidores institucionais”, disse Alexander Wynaendts, presidente do conselho de supervisão do banco.

“Hoje, isso é de importância estratégica não apenas para o Deutsche Bank, mas para a Europa como centro financeiro”, acrescentou.

Jain também foi fundamental na construção dos negócios globais de mercado de capitais da empresa, disse o banco.

O banqueiro nascido na Índia foi nomeado para o conselho de administração do Deutsche Bank em 2009 e foi responsável pela divisão de bancos corporativos e de investimento a partir de 2010. De 2012 a 2015, foi co-CEO.

“Qualquer um que trabalhou com Anshu viu um líder apaixonado de brilho intelectual”, disse o atual presidente-executivo da instituição, Christian Sewing.

A Bloomberg News informou anteriormente que Jain sofria de câncer há cinco anos.

(Por Vera Eckert e Maria Ponnezhath)