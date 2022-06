Anselmo Ramon marca e CRB bate Vila Nova pela Série B Atacante contou com grande ajuda da defesa goiana

Neste sábado (11), o CRB contou com grande ajuda da defesa do Vila Nova para conseguir fazer o gol da vitória marcado pelo atacante Anselmo Ramon. Os mandantes venceram por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, em partida válida pela décima segunda rodada da Série B.





Com o resultado, o Galo Alagoano chegou aos 14 pontos e ocupa a décima colocação. Por outro lado. O Tigre fica apenas com 10, na vice-lanterna da competição.

PLACAR ZERADO!

Logo no primeiro minuto, Daniel Amorim aproveitou falha da defesa dos mandantes e obrigou o goleiro a fazer grande defesa. Mais tarde, após cobrança de escanteio, Donato subiu alto e testou a tira roupa para grande intervenção de Diogo Silva.

Na primeira boa oportunidade do CRB, Longuine levou pela esquerda, cortou para o meio e Tony fez boa defesa. Na reta final, Pablo Dyego fez jogada semelhante, parando no goleiro.

BOLA NA REDE!

Na volta do intervalo, aos 11 minutos, Matheuzinho cobrou falta com categoria e Diogo Silva foi buscar. Logo depois, o duelo ficou bem amarrado, sem grandes chances para ambos os lados, as equipes estavam com dificuldades em conseguir criar boas oportunidades.

Aos 26’, Pedro Bambu recebeu bom passe de Diego Tavares e chutou cruzado à direta da meta. Pouco tempo depois, em bola recuada, Renato falhou bisonhamente, Anselmo Ramon tomou a frente e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. No fim, o artilheiro quase fez o segundo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRB 1×0 Vila Nova

Local: Estádio Rei Pele, Maceió-AL

Data/horário: 11/06/2022 – 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT) Assistente 1: Fábio Rodrigo Rubinho (MT) Assistente 2: Fernanda Kruger (MT) VAR: José Claudio Rocha Filho (SP) AVAR: Fábio Rogério Baesteiro (SP)

Cartões amarelos: Yago, Anselmo Ramon (CRB), Rubens (Vila Nova)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Anselmo Ramon (31’/2T) (1-0)

CRB – Técnico: Daniel Paulista

Diogo Silva; Raul Plata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão (Bryan 28’/2T); Yago (Wallace 15’/2T), Uillian Correia e Rafael Longuine (Maicon 15’/2T); Fabinho (Emerson Negueba 15’/2T), Richard (Willie 28’/2T) e Anselmo Ramon.

Vila Nova – Técnico: Dado Cavalcanti

Tony; Alex Silva (Rubens 34’/2T), Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Pedro Bambu 20’/2T), Arthur Rezende e Wagner (João Lucas 18’/2T); Matheuzinho (Diego Tavares 18’/2T), Daniel Amorim e Pablo Dyego.

