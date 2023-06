ANSA lidera ranking de credibilidade na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/06/2023 - 9:01 Compartilhe

ROMA, 14 JUN (ANSA) – Pelo sexto ano consecutivo, a ANSA ficou na primeira posição em um ranking de credibilidade elaborado pelo Instituto Reuters na Itália.

De acordo com os dados da edição de 2023 do Digital News Report, o nível de confiança do público na agência subiu para 78%, um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao ano passado.

A emissora SkyTg24 e o diário financeiro Il Sole 24 Ore, por sua vez, ficaram atrás da ANSA com 71% e 69%, respectivamente.

O relatório também acrescenta que o ANSA.it, site da principal agência de notícias da Itália, subiu de posição em uma tabela de alcance semanal online, ficando em segundo lugar ao lado do Fanpage, com 20% das pessoas usando-o pelo menos uma vez por semana.

Essa lista foi encabeçada pelo TgCom24, da Mediaset, que registrou 21%.

O Instituto Reuters informou que a maioria dos veículos de comunicação da Itália depende de publicidade online para financiar operações digitais.

“A confiança geral nas notícias permanece muito baixa (40%), mas há níveis relativamente altos em alguns veículos específicos de notícias, especialmente aqueles conhecidos por níveis mais baixos de partidarismo político”, explicou o relatório. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias