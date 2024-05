ANSA/Inundações deixam RS de joelhos; Lula mobiliza governo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/05/2024 - 20:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 5 MAI (ANSA) – Por Luigi Spera – O Rio Grande do Sul está de joelhos: o balanço das inundações é de pelo menos 78 mortos, mais de 100 desaparecidos e 135 mil deslocados. Meio milhão de casas está sem energia elétrica, e 839 mil, sem água.

Muitas estradas foram engolidas pela lama, e 113 trechos estão intransitáveis, enquanto o setor produtivo do estado – quarta economia do país – está paralisado.

Por isso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendeu ao apelo do governador Eduardo Leite e mobilizou o governo para responder às enchentes no Rio Grande do Sul, onde 40% dos habitantes são descendentes de italianos.

Em sua visita a Porto Alegre, Lula sobrevoou a área inundada e logo em seguida anunciou financiamento para reconstruir estradas, reiniciar as operações no porto, devolver crianças à escola e garantir cuidados de saúde. “Não faltarão recursos para a reconstrução”, assegurou.

As fortes chuvas da última semana provocaram o que o cônsul-geral italiano Valerio Caruso chamou de “cenário apocalíptico”. Para o campeão mundial italiano de beach tennis Alex Mingozzi, que mora em Porto Alegre há 10 anos, a situação é “catastrófica”. “Tenho amigos ilhados que não conseguem sair de casa”, disse o atleta à ANSA.

“Moro há 14 anos em Porto Alegre e nunca tinha visto nada parecido aqui. A situação é muito dramática”, reforçou o italiano Antonio de Ruggiero, professor de história contemporânea na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, que se tornou um refúgio para os deslocados da cidade.

A tragédia no Brasil também gerou emoção na Itália e no Vaticano. No Regina Caeli, o papa Francisco assegurou sua oração pela população afetada. Já a primeira-ministra Giorgia Meloni disse nas redes sociais que recebeu “com dor” as notícias da “tremenda inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, deixando de joelhos a cidade de Porto Alegre”. “Minha mais sincera proximidade e do governo italiano às populações afetadas”, escreveu a premiê, enquanto o ministro da Defesa, Guido Crosetto, ofereceu ajuda ao Brasil.

O embaixador italiano em Brasília, Alessandro Cortese, afirmou ser particularmente próximo ao estado. Recém-retornado de uma missão à Serra Gaúcha, definiu o Rio Grande do Sul como “uma terra maravilhosa à qual a Itália está muito ligada por indissolúveis laços históricos, linguísticos e tradicionais, graças a uma comunidade ítalo-brasileira que, nos últimos 150 anos, deu uma contribuição fundamental para o crescimento da sociedade gaúcha”. (ANSA).