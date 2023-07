ANSA fecha parceria com agência georgiana Interpressnews

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 6 JUL (ANSA) – As agências de notícias italiana ANSA e georgiana InterPressNews assinaram nesta quinta-feira (6) um acordo de colaboração que prevê a disponibilização e troca de conteúdos que podem ser usados nas respectivas plataformas de informação.

Além disso, o acordo possibilita o desenvolvimento de ofertas comerciais conjuntas para apoiar a comunicação de instituições e empresas dos respectivos países.

A assinatura da parceria entre as agências foi assinada virtualmente com as presenças dos embaixadores da Itália em Tbilisi, Enrico Valvo, e o da Geórgia em Roma, Konstantine Surguladze.

“As relações entre a Itália e a Geórgia experimentaram uma forte intensificação nos últimos anos. No contexto deste crescente dinamismo, o acordo representa uma importante ferramenta para promover um melhor conhecimento entre o público sobre os desenvolvimentos nos dois países e iniciativas de interesse”, disse Valvo.

Surguladze, por sua vez, destacou as “excelentes relações” que existem entre as duas nações, principalmente econômicas e políticas.

“No mundo de hoje, onde a informação oportuna e de qualidade é de vital importância para nossas sociedades, atribuímos grande importância a este segmento”, comentou o georgiano.

Stefano De Alessandri, CEO da ANSA, expressou sua satisfação com esta nova parceria internacional.

“Nosso circuito de networking internacional foi enriquecido por uma importante parceria de notícias em uma área de importância estratégica na fronteira entre a Europa e a Ásia.

Além de garantir o acesso recíproco a notícias certificadas entre a Geórgia e a Itália, este acordo é também um passo no desenvolvimento de projetos de apoio à comunicação de instituições e empresas dos dois países”, afirmou. (ANSA).

