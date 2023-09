ANSA fecha acordo de colaboração com agência jordaniana Petra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 8 SET (ANSA) – As agências jordaniana Petra e italiana ANSA assinaram nesta sexta-feira (8) um acordo de colaboração internacional.

A parceria entre os dois veículos foi fechada na presença do embaixador italiano em Amã, Luciano Pezzotti, e de representantes da embaixada da Jordânia na Itália.

A cooperação prevê a disponibilização e troca de conteúdos que podem ser utilizados nas plataformas das duas agências e a possibilidade de desenvolvimento de projetos de colaboração comercial para apoiar a comunicação de instituições e empresas dos respectivos países.

“Saúdo com grande prazer a assinatura do acordo, que será funcional para aumentar o fluxo de informação entre os dois países, bem como o conhecimento dos desenvolvimentos e iniciativas de interesse comum com o respectivo público. O acordo é inserido em um quadro de amizade profunda e histórica, em que as já muito sólidas relações bilaterais só podem tirar ainda mais impulso deste novo instrumento disponível”, declarou Pezzotti.

O embaixador da Jordânia na Itália, Kais Abu Dayyeh, destacou sua “confiança que este acordo contribuirá para aprofundar e fortalecer as fortes relações dos dois países, aumentando o conhecimento mútuo e lançando mais luz sobre todos os aspectos da cooperação bilateral, especialmente o comércio, o turismo, o desenvolvimento sustentável e a cultura”.

“Além disso, a parceria proporcionará uma grande chance melhorar o fluxo de informações e fornecer ampla cobertura de eventos nacionais e locais em ambos os países. Gostaria de destacar que em 2024, os nossos países celebrarão o 75º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas”, acrescentou.

O CEO da Petra, Fayrouz Al-Mubaiddieen, disse que a cooperação ajudará a enriquecer as matérias jornalísticas das agências. Ele ainda destacou a importância que essa parceria terá para a troca de experiências e boas práticas jornalísticas.

Stefano De Alessandri, CEO da ANSA, manifestou satisfação com o novo acordo alcançado, que se soma aos outros 54 já celebrados nos últimos meses com as principais agências do mundo.

“A troca de conteúdos é essencial para uma melhor cobertura do que se passa nos dois países; a nova parceria será uma oportunidade para estipular acordos comerciais capazes de promover a visibilidade das empresas italianas na Jordânia e vice-versa, bem como apoiar o desenvolvimento tecnológico com o intercâmbio das respectivas melhores práticas”, declarou.

(ANSA).

