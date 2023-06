ANSA fecha acordo de colaboração com agência de Bangladesh UNB

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 29 JUN (ANSA) – As agências de notícias italiana ANSA e de Bangladesh UNB assinaram na última quarta-feira (28) um acordo de colaboração que prevê a possibilidade de os parceiros usarem e republicar os respectivos serviços de informação em suas plataformas.

Além disso, possibilita o desenvolvimento de ofertas comerciais conjuntas para apoiar a comunicação de instituições e empresas dos respectivos países.

O acordo foi assinado em Milão pelo vice-diretor-geral da UNB, Masud Kahn, e pelo CEO da ANSA, Stefano De Alessandri, na presença do cônsul-geral de Bangladesh na Itália, MJH Jabed, e , em conexão digital, com o embaixador da Itália em Bangladesh, Enrico Nunziata.

Segundo Nunziata, “o acordo da ANSA com a UNB, a mais credenciada agência de imprensa privada de Bangladesh, permitirá maior certeza e confiabilidade das notícias vindas de Bangladesh, um país em constante crescimento econômico e com relações cada vez mais estreitas com a Itália, sob as diferentes perfis de cooperação, principalmente econômico-comercial e migratório”.

“Parabenizo a UNB e ANSA pela assinatura do acordo que certamente facilitará e promoverá o livre fluxo de informações e notícias entre dois países democráticos”, disse Jabed.

Para o cônsul-geral de Bangladesh, “UNB e ANSA são duas importantes agências de notícias que representam seus respectivos países e regiões e sua colaboração e cooperação ajudarão a divulgar notícias, pontos de vista, ideias e perspectivas para uma seção transversal de leitores, em um contexto mais amplo”.

Já o vice-diretor geral da UNB reforçou que “a assinatura deste acordo de parceria entre a UNB e a ANSA, como as principais agências de notícias de seus respectivos países, Bangladesh e Itália, me enche de orgulho e emoção”. “Estamos orgulhosos do papel atual da UNB, fornecendo notícias confiáveis e objetivas para todos os principais meios de comunicação de Bangladesh, bem como para muitos dos principais meios de comunicação internacionais”, acrescentou.

Kahn explicou ainda que tem firmado “importantes parcerias, como as de hoje, por meio de relacionamentos construídos ao longo de 35 anos de adesão aos consagrados princípios do jornalismo”.

“É com muita satisfação que me conecto hoje com a ANSA, que compartilha dos mesmos princípios da UNB: fundada há 78 anos, a ANSA mantém desde então sua missão de “distribuir notícias corretas e objetivas”, concluiu o representante da agência de Bangladesh.

Por fim, o CEO da ANSA manifestou sua satisfação com o novo acordo internacional, que segue os mais de 40 firmados nos últimos 12 meses com as principais agências do mundo.

“A nova colaboração estabelecida com a UNB constitui uma nova etapa em nossa estratégia de crescimento no mercado internacional, o que enriquece ainda mais a oferta de novidades para nossos assinantes e clientes. Tenho certeza que esta nova parceria contribuirá para levar um maior conhecimento da realidade de Bangladesh para a Itália e – vice-versa – para uma divulgação mais significativa de informações sobre nosso país em Bangladesh”, finalizou De Alessandri. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias