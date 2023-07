ANSA fecha acordo com agência peruana Andina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 25 JUL (ANSA) – Uma nova parceria internacional se soma ao portfólio de colaborações estratégicas da ANSA: foi assinado um acordo de colaboração via conexão digital entre a Andina – Agência de informação do Peru – e a ANSA que prevê o intercâmbio de seus respectivos conteúdos de informação.

A parceria, assinada na presença do embaixador da Itália no Peru, Giancarlo Curcio, e do chefe da chancelaria da embaixada do Peru em Roma, Miguel Aleman, se articula na possibilidade de os parceiros utilizarem seus respectivos serviços de informação para uso editorial e na oportunidade de desenvolver ofertas comerciais conjuntas para seus clientes – mídia, instituições e empresas – em seus respectivos países.

“Saúdo com grande prazer a assinatura do acordo entre as agências de notícias italiana ANSA e a peruana Andina. Graças a este acordo será possível ter um fluxo significativo e maior de informações entre os dois países, a fim de aprofundar e fortalecer as relações entre as duas nações, ligadas por uma amizade profunda e duradoura, consolidada pela complementaridade entre as duas economias e pela presença de importantes comunidades de compatriotas em seus respectivos países”, declarou o embaixador Curcio.

Para o chefe da chancelaria da embaixada do Peru em Roma, Miguel Aleman, “a assinatura deste acordo entre duas empresas de reconhecido prestígio e objetividade é um fato a ser comemorado: em primeiro lugar, favorecerá o fluxo e o feedback de notícias verdadeiras de fontes confiáveis, que chegarão imediatamente aos cidadãos através das várias plataformas que Andina e ANSA têm à sua disposição. Por outro lado, as perspectivas de cooperação em projetos de comunicação para clientes peruanos e italianos ajudarão a aumentar o conhecimento dos dois países e, ao mesmo tempo, aproximar seus setores privados, reforçando as fortes relações econômicas que unem Peru e Itália, especialmente às portas da celebração do 150º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas bilaterais em 2024”.

O Diretor Geral da Andina, Carlos Alonzo Vasquez Lazo, expressou sua satisfação com o acordo fechado: “A assinatura deste acordo é de extrema importância para nossa agência, pois nos permitirá aumentar a oferta informativa, divulgando informações e eventos da Itália no Peru e na região latino-americana. Da mesma forma, a ANSA poderá usar nossos conteúdos para compartilhá-los com toda a comunidade italiana e europeia. Esta sinergia trará uma grande contribuição no campo da informação, jornalismo e eventos nacionais em ambos os países”.

De acordo com o CEO da ANSA, Stefano De Alessandri, a parceria “constitui uma importante nova peça da rede global de acordos de colaboração com agências em todo o mundo e, em particular, em uma área geográfica estratégica como a América Latina, onde a ANSA está presente há 70 anos com escritórios próprios e sites dedicados. O objetivo é colocar à disposição de nossa equipe editorial e de nossos assinantes um número cada vez maior de notícias internacionais e, ao mesmo tempo, disponibilizar nosso conteúdo para divulgação na área; as duas agências irão depois partilhar os seus respetivos projetos e as iniciativas de maior sucesso nas quais investiram recentemente, de forma a partilhar experiências e resultados”. (ANSA).

