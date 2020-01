ANSA e Kazinform assinam acordo de parceria

ROMA, 26 JAN (ANSA) – As agências italiana ANSA e cazaque Kazinform assinaram neste domingo (26) um acordo de colaboração que prevê a disponibilidade e a troca de conteúdo em inglês que poderá ser utilizado nas respectivas plataformas de notícias.

O pacto visa a integração mútua de serviços internacionais de informação e a criação de espaços reservados em ambos os sites das agências. A Kazinform e a ANSA também poderão desenvolver ofertas comerciais conjuntas para seus clientes dos dois países.

“Assinamos um protocolo em acordo com a maior agência de informação italiana, que acaba de completar 75 anos, exatamente no ano em que celebraremos nosso centenário. No futuro, planejamos expandir nossa cooperação”, disse Askar Umarov, CEO da Kazinform.

Já para Stefano De Alessandri, CEO da ANSA, esse novo acordo “constitui um novo elemento importante na construção de nossa rede internacional, fundamental para o desenvolvimento de nossa agência nos próximos anos e, ao mesmo tempo, um valor agregado adicional para nossos 5.400 clientes, que agora têm uma oferta ainda mais completa e abrangente de informações”.(ANSA)