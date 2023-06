ANSA e agência uzbeque UzA fecham acordo de cooperação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – As agências de notícias italiana ANSA e uzbeque UzA assinaram nesta quarta-feira (21) um acordo de colaboração que prevê a possibilidade de os parceiros utilizarem os respectivos serviços de informação para uso editorial.

Além disso, possibilita o desenvolvimento de ofertas comerciais conjuntas da comunicação de instituições e empresas dos respectivos países.

O pacto foi assinado durante reunião virtual entre os escritórios das duas agências, na presença do embaixador da Itália no Uzbequistão, Agostino Pinna, e do diplomata do Uzbequistão em Roma, Otabek Akbarov.

“As relações entre a Itália e o Uzbequistão passaram por uma fase de grande renascimento nos últimos anos, culminando na recente visita à Itália (7 a 9 de junho) do presidente uzbeque, Shavkat Mirziyayev. Na ocasião, os dois países acordaram a criação de uma parceria estratégica multissetorial, que levará ao incremento de atividades e iniciativas conjuntas”, afirmou Pinna.

De acordo com o diplomata italiano, “o acordo hoje celebrado entre a ANSA e a UzA constitui um elemento muito importante, que permitirá uma melhor divulgação pública dos vários projetos em curso”. “Agradeço a ANSA por chegar a este acordo, que abre novas perspectivas no campo da mídia com o Uzbequistão”, acrescentou.

Por sua vez, o embaixador do Uzbequistão celebrou o acordo e expressou satisfação, ressaltando que, “nos último anos, testemunhamos um crescente interesse mútuo de nossos dois países, abrangendo áreas institucionais, econômicas e culturais”.

“Acredito que esta cooperação ajudará nossos povos a conhecer melhor as heranças históricas únicas do Uzbequistão e da Itália, a vida atual e as prioridades de desenvolvimento, bem como os principais eventos de política interna e externa dos dois países”, reforçou Akbarov.

Já o diretor-geral da UzA, Abdusait Kuchimov, disse que “estreitar as relações com a mídia em escala global é uma tarefa estratégica para a UzA” e “cria uma base para estudar as atividades de toda a região e para uma rápida troca de informações com a Europa”.

Por fim, o CEO da ANSA, Stefano De Alessandri, explicou que “esta parceria constitui mais um passo na nossa estratégia de networking internacional com as principais agências de todo o mundo e contribuirá para aumentar o conhecimento mútuo da Itália e do Uzbequistão”.

“Além disso, o pacto alcançado permitirá uma interessante oportunidade para o desenvolvimento de acordos comerciais nos respectivos países, enquanto nossos assinantes poderão contar com uma oferta informativa ainda mais completa e difundida”, concluiu o executivo da agência italiana. (ANSA).

