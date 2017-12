ANSA apresenta livro com retrospectiva fotográfica de 2017

ROMA, 7 DEZ (ANSA) – A agência de notícias italiana ANSA apresentou, em um evento em Roma nesta quarta-feira (6), seu tradicional livro com a retrospectiva fotográfica do ano de 2017.

No “PhotoAnsa 2017”, estão retratados os principais momentos da política internacional, como as polêmicas decisões de Donald Trump, a onda separatista que culminou com o referendo na Catalunha e a série de desastres naturais pelo mundo.

Já internamente, os destaques da publicação são a tragédia do Hotel Rigopiano, a aposentadoria do ídolo do futebol italiano Francesco Totti e do recorde de Vasco Rossi, que fez o maior show da história para mais de 220 mil pessoas.

“O primeiro mérito desta 13ª edição do livro da ANSA é retransmitir momentos de nossos tempo com todo o seu significado de modo a conservar aos fatos a sua identidade entre cotidiano e história e evitar que as imagens mais vistas nos nossos dias, fruto de atentados ou desastres naturais, sejam retransmitidas apenas com um uniforme sabor de estragos e desespero”, disse o presidente da ANSA, Giulio Anselmi.

Já o ministro do Interior da Itália, Marco Minniti, afirmou durante a apresentação seu compromisso com o combate às “fake news” e aproveitou para criticar uma ação do grupo neofascista Força Nova contra o jornal “La Repubblica”, ocorrida ontem.

Segundo o ministro, é “inaceitável, sobretudo, a frase utilizada por eles, que dizia ‘declaramos guerra ao jornal e às suas ideias”. “Não pode haver no país um grupo organizado que declare guerra às ideias. O que aconteceu foi um ato criminoso e inaceitável”, disse aos presentes.

Sobre as notícias falsas, Minniti afirmou que “haverá a máxima vigilância e o máximo compromisso do governo em vista das eleições”, que estão marcadas para março do ano que vem.

“A meu ver, a estrada a ser seguida é aquela de uma grande aliança entre governos e grandes provedores de informação contra o terrorismo e as ‘fake news'”, acrescentou.

Além do ministro, participaram da cerimônia o CEO da ANSA, Giuseppe Cerbone, o diretor da agência, Luigi Contu, a presidente da WWF Itália, Donatella Bianchi, o crítico de arte, Philippe Daverio, o porta-voz do Unicef Itália, Andrea Iacomini, além de uma delegação de bombeiros que atuou no resgate do hotel Rigopiano. (ANSA)