ANSA abrirá sede em Nova Délhi, na Índia

NOVA DELHI, 11 ABR (ANSA) – O CEO da ANSA, Stefano De Alessandri, anunciou nesta sexta-feira (11) a abertura de uma sede da maior agência italiana de notícias em Nova Délhi, na Índia. A informação foi dada durante o Fórum Empreendedor Científico e Tecnológico Itália-Índia no país asiático, que também contou com as presenças do ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, e da ministra italiana da Universidade e Pesquisa, Anna Maria Bernini.

“Há dois anos, assinamos um importante acordo com a agência de notícias indiana PTI para compartilhar o nosso fluxo de publicações e desenvolvermos juntos projetos comerciais. Hoje anunciamos a abertura de uma nova sede ANSA em Nova Délhi, que será recebida por nossos amigos e parceiros da PTI”, explicou De Alessandri, acrescentando que “em breve, a nova sede terá um novo site de notícias tanto em italiano quando em inglês para reforçar as relações entre Itália e Índia”.

Segundo o CEO da ANSA, a versão em inglês do novo portal terá como foco a Itália, onde o público-alvo serão leitores indianos interessados em Roma e em atualidades, além de instituições e empresas indianas interessadas em investir na Itália, assim como companhias italianas interessadas nas relações e em oportunidades entre Itália e Índia.

Já a versão em italiano do novo site terá como foco a Índia, sendo que o público-alvo serão leitores italianos interessados em atualidades indianas, como também instituições e empresas italianas interessadas em investir na Índia.

“Acreditamos que com este novo portal virtual reforçaremos e criaremos uma plataforma muito sólida entre os dois países”, concluiu De Alessandri. (ANSA).