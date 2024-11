ANS: SulAmérica, da Rede D’Or, apresenta maior número de adições de beneficiários em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 16:58 Para compartilhar:

A SulAmérica, da Rede D’Or, foi a operadora que registrou o maior número de adição de beneficiários em setembro, com uma alta de 0,77% em comparação com agosto, adicionando 2.186.424 beneficiários no período em planos de assistência médica, segundo análise do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) feita com base nos dados públicos preliminares da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgados nesta segunda-feira, 4.

Entre as grandes operadoras de capital aberto, Hapvida aparece em segundo lugar, registrando uma alta de 0,14% no número de beneficiários em setembro, com uma adição de 4.269.369 beneficiários em planos de assistência médica.

Notredame Intermédica (GNDI), parte da Hapvida, registrou uma adição de 3.276.800 beneficiários, registrando um recuo de 0,08% em relação ao mês anterior. Bradesco Saúde, por sua vez, registrou um recuo de 0,43% no período em relação a agosto, com adição de 3.119.829 beneficiários em setembro.

Número de beneficiários cresce 0,24% em setembro

O número de beneficiários de planos de assistência médica, incluindo os planos coletivos, individuais ou familiares e os não identificados, cresceu 0,24% de agosto para setembro, saltando de 51.407.752 para 51.452.279 beneficiários. Na comparação com setembro de 2023, houve um crescimento de 561.299 beneficiários, uma alta de 1,10%.

Do total de beneficiários, cerca de 8.763.248 se enquadram em planos individuais ou familiares, enquanto 42.626.971 são planos coletivos. Destes, 36.726.001 em planos coletivos empresariais, 5.900.743 em planos coletivos por adesão e 227 em planos coletivos não identificados.

No mês, houve uma taxa de cobertura de 25,34%, com cerca de 703 operadoras em atividade e 667 operadoras com beneficiários. Havia cerca de 19.772 planos ativos em agosto.