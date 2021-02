ANP: Sete matrizes de distribuidoras são notificadas por irregularidades no QAV

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) notificou as matrizes das distribuidoras de combustíveis de aviação Raízen, Gran Petro, Air BP Brasil, Rede Sol, Petróleo Sabba, Air BP Petrobahia e Petrobahia a prestarem informações, no prazo de 48 horas, dentro do processo de investigação sobre a comercialização de gasolina de aviação (GAV) fora de especificação produzida em janeiro na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão, São Paulo.

A agência já havia notificado, na última quarta-feira, a BR Distribuidora e, nesta quinta-feira, a Petrobras, que foi notificada nesta sexta-feira mais uma vez para que forneça dados adicionais de movimentação e de qualidade do volume de GAV fora de especificação comercializado pela RPBC.

Desde o último dia 3, “fiscais da ANP estão em campo para investigar o ocorrido, tendo coletado amostras do combustível para análise em laboratório”, informou a agência em comunicado.

